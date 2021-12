Schützenhöfer: „Kurz war eine Leuchtrakete“

Sie haben in einem Interview gemeint, Alexander Schallenberg sei keine Puppe, die man einfach hinsetzt und dann wieder wegnimmt - jetzt ist er als Kanzler schon Geschichte und erneut Außenminister

Alexander Schallenberg hat sich aus aus persönlichen Gründen zurückgezogen. Er macht nun wieder das, was seiner Profession entspricht und was er auch wunderbar kann, als Außenminister der Republik Österreich. Auch für mich gehören die beiden Ämter des Bundeskanzlers und des Bundesparteiobmanns einfach zusammen. Man hat in den letzten Wochen gesehen, dass dieses Duett trotz aller Bemühungen nicht so richtig funktionieren kann. Ich halte die aktuellen Entscheidungen jedenfalls für richtig und wichtig.