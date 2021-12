18-jährige Deutsche verursacht Explosion mit Deo

Kleinkind in Wohnung blieb unverletzt

Die Frau erlitt schwerste Verbrennungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Derzeit befinde sie sich außer Lebensgefahr, teilte ein Sprecher mit. Ein in der Wohnung anwesendes Kleinkind sei unverletzt geblieben.