Plabutschgondel-Vision kostete 1,4 Millionen Euro

Umzug von Strafamt „trotz bekannter Mängel“

Ebenso ins Visier der Prüfer geriet der Umzug des Strafamts in den Gürtelturm. 917 Quadratmeter Bürofläche fpr etwa 30 Personen wurden angemietet. Die Auswahl des Standorts sei „nicht dokumentiert und damit auch nicht nachvollziehbar“, schreiben die Prüfer. Im Juni 2018 wurden die Büros dann „trotz bekannter Mängel bei der Belüftung“ übernommen, so sei die Klimaanlage nicht in Betrieb gewesen. Auch nach einer Sanierung blieben die raumklimatischen Verhältnisse außerhalb von Normbereichen.