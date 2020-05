Fixe Absage für Gondel auf Grazer Plabutsch

Die bisherigen Kosten

Immerhin 1,2 Millionen Euro sind bisher in Planungen und Gründstückablösen für das Großprojekt geflossen. „Aktuell wird das Thema nicht mehr weiterverfolgt. Das wird einige, denen der Weitblick für die Stadtentwicklung fehlt, sicher auch freuen - aber wir haben nun zumindest das Fundament gelegt, vielleicht erkennt man ja dann in der Zukunft, wie wertvoll dieses Projekt für die Naherholung der Grazer wäre“, so Nagl.