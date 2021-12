Weihnachten sollte sich Intensivbelegung halbieren

Leise hoffen lässt der sogenannte R-Faktor – eine infizierte Person steckt dem R-Faktor entsprechend weitere Personen an. Denn dieser ist ist von 1,12 am 22. November auf 0,88 am gestrigen Donnerstag gesunken. Simulationsforscher Niki Popper, der vom Land Oberösterreich für eine detaillierte Prognose zurate gezogen wurde, erörtert: „Die Infektionsdynamik dürfte sich in den nächsten Wochen vorerst deutlich entspannen.“ Die Lage auf den Intensivstationen bleibe jedoch noch angespannt. Popper weiter: „Die Belastung wird hier durch andere Krankheiten, Unfälle aber vor allem durch das Nachholen von Behandlungen auf einem hohen Niveau verbleiben. Bis Weihnachten sollte sich die Zahl der Covid 19 belegten Intensivbetten aber zumindest auf unter 70 halbieren.“