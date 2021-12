Hauser Sprint-Sieg ++ Snowboard Cross im Montafon

Wir schauen zurück auf einen sensationellen ÖSV-Doppelsieg in Lake Louise, wir feiern Lisa Hauser, die mit einem Sieg in Östersund an die Weltcup-Spitze im Biathlon stürmt und wir geben eine Vorschau auf den Snowboard Cross-Weltcup im Montafon - das und noch mehr gibt’s heute bei der fünften Sendung von „Steilhang“, dem Ski Austria-Magazin auf krone.tv! Jeden Donnerstag um 19:40 Uhr mit Moderatorin Michaela Mayer und heute zu Gast krone.tv-Chef und Ski-Insider Max Mahdalik.