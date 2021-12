So schön wird „Assetto Corsa Competizione“ auf PS5

Am 24. Februar 2022 bringt Entwickler Kunos Simulazioni seine beliebte Rennsimulation „Assetto Corsa Competizione“ auf die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X. Im Trailer zeigen die Entwickler, auf welch opulente Wettereffekte sich die Spieler der Next-Gen-Version freuen dürfen. Regen, Hitze oder Eis wirken sich dabei natürlich nicht nur auf die Optik der per Laser vermessenen Rennstrecken aus, sondern verändern auch Performance und Fahrverhalten der Boliden. Am PC, PS4 und Xbox One ist „Assetto Corsa Competizione“ seit Sommer 2019 erhältlich, PS4- und Xbox-One-Gamer erhalten die Next-Gen-Version als Gratis-Update.