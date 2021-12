Sexuelle Belästigungen durch den Arbeitgeber

Belästigungen ändern sich

Laut Arbeiterkammer sind geschlechtsbezogene und sexualisierte Gewalt ein Dauerthema am Arbeitsplatz. „Die Beratungen dazu wurden trotz Covid-19-Pandemie nicht weniger“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl. 2020 führte die AK 553 Beratungsgespräche. In mehr als der Hälfte war sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz das Thema. Dabei fiel auf, dass sich die Methoden ändern. So wurde ein deutlicher Anstieg von Belästigungen über Smartphones, Mails und Soziale Medien deutlich.