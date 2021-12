90 Prozent der Ungarn gegen das Mega-Seeprojekt

90% fordern umweltschonende Maßnahmen

Die von Greenpeace Ungarn in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass auch die ungarische Bevölkerung weder einverstanden mit den Machenschaften ihres Staatsoberhauptes noch glücklich über sie ist. 91 Prozent der Ungarn sprechen sich gegen Bauprojekte an den vier großen ungarischen Seen aus - darunter auch am Neusiedler See. Sie fordern von der Regierung den Schutz der Seen und des Neusiedler Sees im Speziellen.