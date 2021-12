Horror-Verletzung: Kirchberger bereits operiert

Ein allgemeiner Rekordsieg lag in der Luft, der höchste Erfolg auf fremdem Boden ist es geworden: Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat sich am Dienstagabend mit einem 8:0 bei Underdog Luxemburg mit einem Schützenfest in die Winterpause verabschiedet. Der Trefferreigen war wichtig, da so Konkurrent Nordirland im Kampf um Rang zwei in der WM-Qualifikation vier Spiele vor Schluss bei Punktegleichheit um ein Tor hinter sich gelassen werden konnte. Der Sieg hatte aber einen hohen Preis. Abwehrspielerin Virginia Kirchberger erlitt bei einem Zweikampf zu Beginn einen Schien- und Wadenbeinbruch und wurde noch in der Nacht auf Mittwoch in Luxemburg operiert.