Horror-Verletzung überschattet ÖFB-Kantersieg

„Die Verletzung von Kirchberger ist sehr bitter. Ich muss dem Team ein Kompliment aussprechen, es hat es sehr schnell abhaken können und die richtige Antwort gegeben mit schnellen Toren. Das 8:0 geht in der Höhe absolut in Ordnung“, resümierte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann. Nicht gut zu sprechen war sie auf die griechische Schiedsrichterin Andromachi Tsiofliki - nicht nur wegen dem Foul an Kirchberger. „Sie hat es uns nicht einfach gemacht. Der Gegner hat auf Zeitspiel gesetzt und ist teilweise sehr unfair in die Zweikämpfe gegangen. Ich denke, dass man da unsere Spielerinnen mehr schützen muss.“