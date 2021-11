ÖFB-Damen unterliegen England nach hartem Fight

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann nahm am Samstag gegenüber dem Auftritt in Nordirland nur eine Veränderung vor, Maria Plattner bekam gegenüber Marie-Therese Höbinger den Vorzug. Wie erhofft mutig starteten die Gäste mit einer 4-3-3-Formation in der Offensive, die in der Defensive zum 4-5-1 wurde, in die Partie. Die Engländerinnen machten zwar erwartungsgemäß das Spiel, hatten allerdings Probleme gegen den stabilen defensiven ÖFB-Block. In der 16. Minute kam auch etwas Glück dazu. Laura Wienroither traf bei einem Klärungsversuch Beth Mead mit etwas hohem Fuß auch am Kopf, Schiedsrichterin Katerina Monsul ahndete das Vergehen aber nicht.