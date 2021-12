Geld für Tierheime: Wirtschaftsprüfer sind am Zug

Es war ein Hilfeschrei des Aktiven Tierschutzes - der jedoch zum Teil nach hinten losging. Mit der Androhung der Insolvenz könne das Land gar keine Notunterstützung zuschießen, „denn in so einem Fall dürfen laut Verfassungsdienst gar keine zusätzlichen Steuerförderungen mehr fließen“, so Landesrat Anton Lang.