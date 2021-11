Streit ums Geld: Aktivem Tierschutz droht das Aus

Anzahl der Mitarbeiter sorgt für Kritik

45 Mitarbeiter gebe es derzeit an der Zahl - gerade diese hohe Belegschaft steht aber in der Kritik der „Gegenseite“ und aus den eigenen Tierschutz-Reihen. Tenor: Was haben Pressesprecher oder Social-Media-Betreuer auf der Gehaltsliste eines Tierheims zu suchen? Was noch kommt: Diverse Leistungen, die die Arche Noah früher inne hatte (Tierrettung in der Nacht, etc.), seien unter Forstners Führung eingestellt worden; was eine Verschlechterung im Tierschutz bedeute.