Bußgeld bei Rasern mehr als verdoppelt!

Zusätzlich zu stationären Anlagen, Laserpistolen und Zivilstreifen setzt die Polizei vermehrt mobile Geschwindigkeitsmessgeräte ein. Diese sind unter anderem in zivilen Fahrzeugen montiert, die am Fahrbahnrand geparkt werden und praktisch nicht zu erkennen sind. Diese werden häufig in Tempo-30-Zonen positioniert. Aber auch Radargeräte sind oft gut getarnt, wie jenes in der Hüttelbergstraße in Penzing, das hinter einem mobilen WC versteckt ist.