Liebeswirren um einen Rockstar

„Es hat Spaß gemacht, das erste Mal eine TV-Komödie zu drehen. Humor rüberzubringen ist schwierig, es geht um Rhythmus und Tempo. Aber mit den richtigen Partnern ist das Genre sehr lustvoll - und die hatte ich zum Glück“, erzählt die Oberösterreicherin Marie-Luise Stockinger (29) von ihrer Arbeit an „Man kann nicht alles haben“. In der neuen ORF-Stadtkomödie spielt sie die Grazerin Anna, die sich in einen älteren Rockstar (Fritz Karl) verliebt - es entspinnen sich Liebeswirren mit den weiteren Hauptdarstellern Aaron Friesz und Aglaia Szyszkowitz.