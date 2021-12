„Krone“-Adventkalender bringt in Weihnachtslaune

Der vorweihnachtliche Lockdown stellt jeden Einzelnen auf die Probe: Denn während Adventmärkte abgesagt und Shopping-Touren bis auf Weiteres nicht möglich sind, fällt es vielen schwer, in Festlaune zu kommen. An dieser Stelle will die „Krone“ Burgenland eingreifen: Auf unseren Social-Media-Kanälen erwartet euch nämlich ab heute ein Adventkalender, gefüllt mit zahlreichen kleinen Überraschungen.