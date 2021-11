Investiert Österreich zu viel in Straßenbau?

Aus Umweltschutz-Bedenken soll der Bau des Lobau Tunnels nun endgültig eingestellt werden. Umweltministerin Leonore Gewessler soll schon morgen früh das offizielle Aus für den Bau verkünden. Die Stadt Wien kündigte zeitgleich eine Milliardenklage gegen diese Absage an. Angesichts der horrenden Geldsummen, die hier und generell im Straßenbau zustande kommen, stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit hinter den in ganz Österreich verteilten Straßenbaustellen. Denken Sie, Österreich investiert zu viel in den Straßenbau, bzw. finden Sie die Baustellen sinnvoll? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung zu unserer Frage des Tages!