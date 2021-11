Fukushima ist wohl vergessen

Das ist auch das Stichwort für Europa. Kohlekraftwerke sind CO2-Schleudern, die eigentlich weg gehören. Doch was machen Länder z. B. in Osteuropa, die schon aus klimatischen Gründen mit Wind und Sonne nicht allzu viel anfangen können? Die Renaissance der Atomenergie ist nicht nur in der EU längst Realität, das sieht man in Frankreich und England. Wenn bei diversen EU-Treffen dieses Thema zur Sprache kommt, bleiben am Ende oft Österreich und Luxemburg über als „Hardliner“ gegen Atom, berichten Sitzungsteilnehmer. Selbst Deutschland hat einen Schwenk in Richtung eines pragmatischen Kurses vollzogen.