Prohaska: „Die Verzweiflung muss groß sein“

Dass sich Spielmanipulationen in der Regionalliga Ost zugetragen haben sollen, ist für mich schon gar nicht nachvollziehbar. In solchen Klassen ist nicht die große Kohle zu machen, da steht es sich gar nicht dafür, so ein Risiko auf sich zu nehmen. Denn letztlich ist so etwas immer zum Scheitern verurteilt, kommt an die Öffentlichkeit, und die Betroffenen wandern ins Gefängnis.