Kilos gehen rauf, Fitnesstrainer-Anzahl purzelt

Während laut einer deutschen Studie in der Altersgruppe der 30- bis 44-Jährigen jeder Zweite zugenommen hat, haben ältere Personen mit weit gravierenderen Folgen von Lockdown und Co. zu kämpfen, berichtet Christian Hörl: „Ältere haben während des langen Lockdowns nicht mehr trainieren können. Dazu kam die Angst vor der Pandemie, ergo hat die Bewegung massiv abgenommen. Viele Patienten waren nach Monaten zu Hause nicht mehr in der Lage, sich selbst zu bewegen. So etwas ist dramatisch!“