Korruptionsanzeige gegen Beamte des Magistrat Wels

Die 2015 eröffnete Fahrschule „Lenkwerk“ in Wels war bis April ein lukratives Unternehmen ohne finanzielle Sorgen. „Wir hatten jeweils an die 1000 Schüler, 10 Angestellte und 11 Autos im Einsatz“, sagt Ex-Unternehmer Thomas Maier. Doch inzwischen ist alles anders: Die Fahrschule schlitterte in den Konkurs, der Fuhrpark und die Ausstattung wurden verkauft. Maier musste eine AMS-Unterstützung beantragen, seine Angestellten sich andere Arbeitgeber suchen. „Das hab’ ich alles zwei Magistratsbeamten zu verdanken“, so der Verwurf des 52-Jährigen.