Jetzt Lieblingskicker wählen - für alle Ligen!

Wie funktioniert‘s?

Gestartet wird mit dem Voting der Elf der Hinrunde, gefolgt vom Voting der besten Spielerin bzw. Spieler der Hinrunde. Pro Liga gibt es jeweils ein Voting, in dem zuerst die Lieblingsspieler in die Elf der Hinrunde gewählt werden und anschließend dann aus der gewählten Elf der beste Spieler der Hinrunde gekürt wird. Wer in die Elf der Runde kommt, entscheiden die bisher gesammelten Punkte (auf Basis bisheriger Votings und Leistungsdaten) sowie die Stimmen der User.