Norwegen outet den Weihnachtsmann als schwul

„Alles, was ich mir wünsche, bist du“

Die Romanze beginnt als Harry den Weihnachtsmann sieht, der ihm die Geschenke nach Hause bringt. Ihre Blicke treffen sich und schon ist es um sie geschehen. In Folge kommt es zum jährlichen Treffen der beiden älteren Männer, wobei es zunehmend zu knistern beginnt. Schließlich schreibt Harry einen Brief an den Weihnachtsmann: „Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, bist du“, schreibt er seinem Schwarm.