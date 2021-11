Erste Ergebnisse des Geheimprojekts „Weißer Hof“

AUVA wohl weiter beteiligt

Zwar wird aktuell noch fleißig am Geheimprojekt gefeilt – Auskünfte sind deshalb nur Mangelware – doch alles deutet darauf hin, dass das Land den Pflegestandort erhalten kann. Langzeitfälle oder auch Long-Covid-Patienten, wie es die SPÖ forderte, dürften aber keine Rolle spielen, heißt es. „Die AUVA will sich bislang mit 10 bis 20 Betten an dem Standort beteiligen. Den Rest übernehmen die heimischen Institutionen“, so ein Insider im „Krone“-Gespräch.