PSG ködert Reals Wirbelwind mit einem Mega-Gehalt

Wie „ABC“ berichtet, lockt PSG den Wirbelwind mit einem Sechsjahresvertrag und einem Jahresgehalt in der Höhe von 17 Millionen Euro. Das Ziel: Vinicius soll Kylian Mbappe beerben, dessen Vertrag in Paris ja im Sommer ausläuft. Der Franzose wird wiederum immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht.