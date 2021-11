Spitalsreform ist umkämpft und landet im Landtag

Zu wenige Ärzte außerhalb der Spitäler

So wird ÖVP-Politiker Dörfel die Gelegenheit bekommen, näher zu erläutern, warum er mit den Ergebnissen des zehnjährigen Reformprozesses so zufrieden ist. „Die Ziele der Reform wurden erfüllt, unsere Spitalsstruktur wurde effizienter und schlagkräftiger, und die Patientenzufriedenheit ist auf gleichem, hohem Niveau geblieben“, sagt er ja vorab. SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder betont hingegen, dass die Oberösterreicher (schon in normalen Zeiten ohne Pandemie) häufiger im Spital landen, weil es draußen zu wenige Ärzte gibt. Über all das wird also weiter debattiert.