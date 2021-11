Sogar vor Lille: LASK in Europa unter Top-50

Groß war die Freude beim LASK nach dem späten 1:0-Siegtor in der Europa-Conference-League. In Minute 89 schoss Sascha Horvath die Linzer gegen den Maccabi Tel Aviv zum Gruppensieg in der Conference League. Mit dem frühzeitig fixierten Tabellenplatz eins ersparen sie sich somit die lästige Zwischenrunde gegen einen Europa-League-Dritten und stehen direkt im Achtelfinale des neuen Bewerbs.