Collins wollte „Emily in Paris“-Outfits behalten

Die 31-jährige Schauspielerin hat ihre Rolle als Titelfigur aus dem Netflix-Hit, in dem es um eine Frau namens Emily geht, die in einer Pariser Marketing-Agentur namens Savoir angestellt wird, wieder aufgenommen und war entsetzt, als sie erfuhr, dass sie einige der glamourösen Outfits, die ihre Figur in der Serie trägt, nicht für ihren eigenen Kleiderschrank übernehmen durfte. Im Interview mit der australischen „Vogue“ sagte sie: „Ich habe in dieser Staffel nichts behalten. Glaubt mir, ich habe nachgefragt.“