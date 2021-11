Infektionen sinken, aber auf Intensiv wird‘s eng Kopieren

Die meisten Neuinfektionen seit Mittwoch wurden mit 2.715 in Oberösterreich registriert, in Niederösterreich waren es 2.392. Die Steiermark meldet 1.939 weitere Infizierte, Tirol 1.669 und Wien 1.396. In Kärnten kamen 876 neue Fälle hinzu, in Vorarlberg 789 und im Burgenland 302.