Wanderin (68) verlor Orientierung und stürzte ab

Am Mittwoch um 20:07 Uhr langte bei der Polizeiinspektion Hall in Tirol die Meldung über eine in Bergnot geratene 68-jährige Österreicherin im Gemeindegebiet von Absam im Bereich der Bettelwurfhütte ein, die beim Abstieg ins Tal in unwegsames Gelände geraten sei und keine Orientierung habe.