Ein Italien-Tief sorgt für erste Schneeflocken

Keine Schneemänner in LInz

Zum Schneemann-Bauen wird es dort und in Linz nicht reichen. Die weiße Pracht bleibt voraussichtlich nicht lange genug liegen. Weniger Freude haben naturgemäß die Autofahrer mit den ersten Schneefällen. Für die Winterdienste bedeuten sie jedes Jahr eine Herausforderung. Die Straßenmeistereien sind aber für den Schnee gut gerüstet. Zur Bekämpfung von Straßenglätte sind in 108 Silos bzw. fünf Lagerhallen 32.500 Tonnen Streusalz eingelagert. In Sachen Salzstreuung holt sich das Land Oberösterreich auch Rat bei der TU Wien. Seit Jahren ist die sogenannte Feuchtsalzstreuung mit erhöhtem Soleanteil in Oberösterreich Standard.