Startschuss für Neue Mitte Gols mit Spar-Abriss

„Wir befinden uns gerade in der Planungsphase“, so Vizebürgermeister Kilian Brandstätter. Die Neue Mitte Gols wird höchstwahrscheinlich in zwei Schritten umgesetzt. In Phase 1 enthalten sind der Abriss des alten Supermarktes und die Adaptierung und Umgestaltung des Kriegerdenkmales. Phase 2 beinhaltet Weinkulturhaus und das Nachbargebäude.