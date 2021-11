Gini performt Billie Steirish Song

Kennt ihr schon die österreichische Sängerin Gini? Sie macht englischsprachige Popmusik, ist aber auch erfolgreiche TikTokerin. Mit ihrem Alter Ego „Billiesteirish“ nimmt sie sich und das Leben nicht ganz so ernst und unterhält mit witzigen Videos über 116 Tausend Follower. Host Anna hat es sich zur Aufgbae gemacht mit ihr einen Billie Steirish Song aufzunehmen- also einen Billie Eilish Song umgetextet in Steirisch! Wie das Musikvideo aussieht, seht ihr im Video!