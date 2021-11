Schlepper: „Ich brachte den Menschen nur Essen“

Seinen Imbiss in Deutschland hatte Hassan S. wegen Corona schließen müssen. Deshalb plagten den gebürtigen Iraker Geldsorgen. Und so ließ er sich von einem Vermittler für eine Fahrt ins Burgenland anwerben: „Ich sollte Wasser und Essen zu Flüchtlingen an die Grenze bringen.“ Dafür mietete der 51-Jährige bei einem Baumarkt einen Kleintransporter, fuhr tatsächlich an die burgenländisch-ungarische Grenze und übergab Essen und Trinken an dort wartende illegale Migranten: „Dann wurde ich gebeten, sie nur ein Stück mitzunehmen. Ich bekam die Koordinaten auf mein Handy. Ich wollte das zuerst nicht, aber dann habe ich es getan.“ Und der Transporter mit deutschem Kennzeichen wurde prompt von der Exekutive gestoppt.