Die Kosmetikmarke Lush wird jetzt anti-social

Die neuen Anti-Social-Media-Grundsätze würden in allen 48 Ländern eingeführt, in denen Lush vertreten ist. „Da wir mit unseren Kunden immer in einem sicheren Umfeld in Kontakt treten möchten, würden wir z.B. auch keine Geschäfte in dunklen Straßenecken machen. Leider entwickeln sich mehrere Social Media Plattformen immer mehr zu Plätzen, zu deren Besuch wir unsere Kunden niemals ermutigen würden“, heißt es in einer Presseerklärung.