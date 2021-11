102 Tiroler Restaurants mit 178 Hauben gekrönt

Einige „Neue“ finden sich im Club der Haubenlokale

Ebenfalls erfreulich ist, dass auch einige „Neue“ aus Tirol zum ersten Mal im Club der Haubenlokale zu finden sind. Aufsteiger schlechthin ist laut „Gault&Millau“ das „Oniriq“ in der Innsbrucker Bürgerstraße, das auf Anhieb auf vier Hauben kommt. Ebenfalls neu und top ist das Restaurant „GuatzEssen“ in Stumm mit drei Hauben. Die Newcomer „Bergfried Chef‘s Table“ in Tux und die Gourmetstube „Alt Juffing“ in Hinterthiersee, „Das Müllers“ in Grän, die „Rauterstube“ in Matrei in Osttirol, das „R35 by Patrick Landerer“ in Ladis und „Das Köhle“ in Serfaus wurden mit zwei Hauben ausgezeichnet. Auf eine Haube stolz sein können „Der Hoferwirt“ in Neustift im Stubai, das „Ad Vinum“ in Sölden, das „Gaia Cousine“ und das „Fischiff“ beim Fruchthof (beide Innsbruck) sowie das „Zeitlos“ in Hopfgarten i. B. und das „Mountain Loft“ in Fügen.