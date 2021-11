„In diesen schwierigen Zeiten wichtiger denn je“

In düsteren Zeiten muss man ganz besonders hell strahlen und ein Zeichen für Zusammenhalt und Menschlichkeit setzen. Da sind sich die zahlreich am Küniglberg erschienenen Promis wie Andrea Berg, Roland Kaiser, Chris Steger, Giovanni Zarrella, Nina Kraft, Norbert Oberhauser und viele mehr einig. Auch die Politik wollte unterstützen und zog in diesem Fall ausnahmsweise einmal an einem Strang. Zahlreiche MinisterInnen, Vize-Kanzler und Kanzler und sogar unser Bundespräsident Alexander Van der Bellen waren sich nicht zu schade, für die gute Sache zum Telefonhörer zu greifen.