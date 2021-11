Am Ende machte wider viele Erwartungen in der ÖVP doch kein Mitglied der „Familie“ das Rennen um den Festspielthron. Auch wenn heute noch keiner wissen kann, wie gut sich die Deutsch-Schweizerin Kristina Hammer als Nachfolgerin von Helga Rabl-Stadler machen wird, steht fest: Es ist schon aus Gründen der politischen Hygiene gut so.