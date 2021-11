Sterne mit Wünschen für den guten Zweck pflücken

In vielen Familien reicht das Geld zu Weihnachten nicht einmal für einen Christbaum. So auch bei den rund 50 Kindern, deren Herzenswünsche nun auf Sternen in der Job’s Kreisapotheke in Neusiedl hängen. Gemeinsam mit Der Lichtblick werden deshalb nun Helfer gesucht, die Kindern in Not eine Freude bereiten möchten.