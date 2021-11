Nach fast 6 Jahren endgültig im Archiv gelandet

Hauptstraße wurde nie zur Begegnungszone

Fraktionsanträge werden im Gemeinderat entweder angenommen, abgelehnt oder dem jeweiligen Ausschuss zugewiesen. Weil letzteres oftmals einer „Archivierung“ des jeweiligen Begehrs gleichkommt, wollte die „Krone“ wissen, was eigentlich in den Ausschuss-„Schubladen“ so vor sich hin schlummert. Bestes Beispiel etwa der Antrag vom März 2016, die stark verkehrsbeeinträchtigte Hauptstraße in Urfahr zu einer Begegnungszone umzugestalten. 2018 kam es immerhin zu einer Bürgerbefragung, doch obwohl die Anrainer dafür waren, passierte nichts. Das Begehr blieb nun fast sechs Jahre im Ausschuss, ehe es nun mit Ende der letzten Gemeinderatsperiode zu Grabe getragen wurde. Auch den Aktivpass wollte man seit 2016 treffsicherer machen, reformieren. Doch: Fehlanzeige!