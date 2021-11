NÖ-Gesundheitspersonal wartet noch auf Corona-Boni

Pensioniertes Personal kehrt in Spitäler zurück

Immer schlimmer wird die Corona-Lage indes auch direkt in den NÖ-Kliniken. Ärzte und Pfleger rüsten sich für Triagen und die Landesgesundheitsagentur für eine drohende Personalnot. „Dort, wo Bedarf entsteht“, soll nach Angaben der Agentur daher bereits pensioniertes Personal in die Spitäler zurückkehren. Ärzte und Pfleger, die seit Anfang des Jahres 2017 im Ruhestand sind, wurden dafür in Betracht gezogen und aktiv kontaktiert. Insgesamt 234 von rund 1000 Personen erklärten sich dazu bereit. „Als Gehalt wird das zuletzt verdiente Bruttogehalt herangezogen“, heißt es aus den Kliniken. Hoffentlich klappt’s da dann auch mit der Auszahlung ...