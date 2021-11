Peter Freestone: „Mein Vater hat Freddie beerdigt“

Seit 37 Jahren kennen sich Rudi Dolezal und Peter Freestone schon. Dolezal hat als Star-Regisseur insgesamt 32 Musikvideos für Queen gedreht und so viel Zeit mit dem legendären Freddie Mercury verbracht, dass sie irgendwann gute Freunde wurden. Freestone war als langjähriger Assistent und Freund des Queen-Sängers bis zu seinen letzten Atemzügen und darüber hinaus an seiner Seite. Anlässlich des 30. Todestages von Freddie Mercury am 24. November geht es diesmal bei „Ohne Maulkorb - Mit Dolezal“ um einen besonderen Mann und sein außergewöhnliches Leben im Rampenlicht, aber auch privat. Es werden Geschichten erzählt, Geheimnisse gelüftet und Peter Freestone und Rudi Dolezal schwelgen in Erinnerungen an eine spannende Zeit mit dem legendären und weltbekannten Freddie Mercury!