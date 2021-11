Mann sorgt mit österreichischem E-Auto für Ärger

Der Fahrer war von Friedrichshafen in Richtung Lindau unterwegs und setzte kurz vor der Abfahrt zur B 12 bei Lindau in einer unübersichtlichen Rechtskurve zum Überholen einer Fahrzeugkolonne an. Einem während des Manövers entgegenkommenden Fahrer eines weißen SCANIA-Sattelzugs mit Thermoauflieger musste der Audi-Fahrer nach rechts ausweichen und drängelte sich dabei hinter einen Lastwagen.