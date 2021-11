Richard Lugner: Geheiratet wird erst nach Impfung!

Auf der Feier seines 89. Geburtstages hielt Richard Lugner im Oktober um die Hand seiner Freundin Simone „Biene“ Reiländer an. Die Hochzeitsplanung ist aber derzeit sozusagen im „Lockdown“. Denn die knapp 40-Jährige hat sich zum Missfallen des Wiener Unternehmers, der in seiner Lugner-City eine Impfstraße aufgezogen hat („Impfen statt Shoppen“), noch immer nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Geheiratet wird erst nach der Impfung, kündigte er laut „Bang“ jetzt an.