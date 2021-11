Richard Lugner hat seinen dritten Stich bekommen

Der Andrang auf die Impfstation in der Lugner City war am Montagvormittag groß. Für Richard Lugner nicht weiter verwunderlich, immerhin habe die nun in Kraft getretene 2G-Regel den einen oder anderen Unentschlossenen dazu gebracht, sich nun doch impfen zu lassen. Außerdem gebe es zur Impfung ein ganz besonderes Zuckerl: ein gratis T-Shirt mit dem Lugner-City-Slogan „Gemma Lugner“.