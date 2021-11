Salzburger Seilbahner sperren nur wenige Lifte auf

Erst am Sonntag endete am Kitzsteinhorn vorzeitig der Saisonbetrieb. Schon am Dienstag starten die Kapruner nun wieder ihre Lifte – inmitten des Lockdowns. Möglich macht das eine kurzfristige Verordnungsänderung, die jetzt in Kraft ist, berichtet Vorstand Norbert Karlsböck. „Die Seilbahnen sind nicht von der behördlichen Schließung umfasst, wir haben daher eine Beförderungspflicht zu den laut Verordnung geltenden Bedingungen.“