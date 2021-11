83 Prozent der Tiroler Schüler in den Klassen

Am Montag war Tag eins im vierten Lockdown. Die Geschäfte verwaist, aber in den Schulen herrschte weiterhin viel Bewegung. In Tirol kamen 83 Prozent der Kinder in die Klassen. Ein Indiz dafür, wie wichtig Eltern und Kindern Präsenzunterricht ist. Die Zahl der positiven Coronatests in Schulen steigt indessen.