Neonazi-Gruppe sorgte bei Austria-Spiel für Ärger!

Ein Knall in Minute 49, Rauchschwaden steigen auf - das Match zwischen Austria Klagenfurt und Austria Wien (0:0) wird wegen eines Böllers (der in der Nähe des Linienrichters explodiert) vier Minuten unterbrochen. Schuld daran war die Gäste-Gruppierung „Unsterblich“, die wohl teilweise gar nicht das Wörthersee-Stadion betreten hätte dürfen, sich aber trotzdem auf die Ost-Tribüne (weil sie sogar bei den eigenen Fans nicht willkommen sind!) platzierte. Denn die Wiener Anhänger sind amtsbekannte Neonazis, haben seit 2013 ein Hausverbot in Favoriten. Gut, dass durch den Böllerwurf das bundesweite Stadionverbot für die Chaoten nun automatisch verlängert wurde. . .