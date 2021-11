98-Jähriger knallte durch geschlossenes Garagentor

Die gute Nachricht vorweg: Verletzt wurde niemand, als ein 98-jähriger Mann am Sonntag in der deutschen Bodensee-Stadt Friedrichshafen (Baden-Württemberg) plötzlich die Kontrolle über seinen Opel verlor, unkontrolliert beschleunigte. Allerdings verursachte der Senior bei seiner Aktion einen Sachschaden in Höhe von über 30.000 Euro und muss nun zudem mit einem Strafverfahren rechnen.